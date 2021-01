Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradla v obchodním domě

CHEBSKO – Odcizila řadu věcí za téměř 11 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetileté ženy z Aše, kterou obvinili ze spáchání zločinu krádeže.

Obviněná měla ve druhé polovině listopadu minulého roku přijít do obchodního domu v Mariánských Lázní. V oddělení drogerie, hraček, textilu či cukrovinek si měla do nákupního košíku vložit několik výrobků. Následně měla s nákupním košíkem projet vstupními dveřmi do prodejny a tu opustit bez zaplacení. Tímto svým jednáním měla způsobit škodu téměř 11 tisíc korun.

Nyní ženě hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 1. 2021

