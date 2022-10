Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradla v obchodních domech

CHEBSKO – Po zadržení byla eskortována přímo do věznice.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetileté ženy z Děčína, kterou obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněná žena se měla během zhruba dvou měsíců dopustit hned v jedenácti případech krádeže. Krást měla v různých obchodních domech v Chebu, ale také například na čerpací stanici.

První krádeže se měla dopustit na konci srpna, kdy měla krátce před 21. hodinou postupně třikrát navštívit obchodní dům v Chebu. Během těchto návštěv měla odcizit žehličku na vlasy, několik kalhot či pánská trika.

O tři týdny později měla na čerpací stanici v Chebu odcizit několik baget. I přesto, že byla přistižena obsluhou, tak nakonec s bagetami bez zaplacení stejně odešla.

V dalších devíti případech, až do začátku října letošního roku, měla krást v různých obchodních domech v Chebu. Během toho měla odcizit například dětské pleny, různé drogistické či textilní zboží, ale také řadu potravin, mezi kterými nechyběly sýrové kuřecí párky či vepřová pečeně.

Tímto svým jednáním měla způsobit celkovou škodu zhruba 23 tisíc korun.

Kriminalisté se případy zabývali a v pátek 7. října dvaačtyřicetiletou ženu zadrželi. Po provedených úkonech byla žena eskortována přímo do věznice, a to na základě příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody vydaného Okresním soudem v Děčíně za jinou trestnou činnost.

V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 10. 2022

