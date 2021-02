Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradla v obchodech

DĚČÍNSKO - Policisté podali podnět k vzetí obviněné do vazby a další zprávy.

Policisté zaslali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby 35leté ženy, která se v uplynulém měsíci dopustila několika krádeží v obchodech. Recidivistka odcizila v různých prodejnách ve Varnsdorfu a Rumburku kosmetiku, alkohol, sladkosti, aku šroubovák a další věci v celkové hodnotě přes čtyři tisíce korun. Vzhledem k předchozímu odsouzení bylo její jednání kvalifikováno jako zločin krádeže, za který by mohla v krajním případě strávit až osm let za mřížemi.

Řídil i přes zákaz

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se bude zodpovídat 28letý muž, který si sedl za volant osobního auta, i když má uloženy hned dva platné tresty zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Policejní hlídka ho včera večer zastavila v Rumburku, muž, který nesmí řídit až do roku 2022, skončil na služebně, kde si převzal sdělení podezření z přečinu, za který mu v krajním případě hrozí až dvouleté vězení.

Vykradené chatky

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Děčíně vykradl několik chatek. V zahrádkářské kolonii se vloupal do chatky, kde ukradl hodiny a do přilehlé kůlny, z další chatky zmizela lahev vína, ze třetí chatky, kam vnikl, se nic neztratilo. Celková škoda na odcizených věcech a poškození nemovitostí byla vyčíslena na téměř devět tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro zločin krádeže a přečin porušování domovní svobody.

