Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradla v obchodě

České Budějovice - Chtěla odnést zboží za bezmála 10 000 korun.

Dvaačtyřicetiletá žena zavítala včera odpoledne do jednoho z obchodů v krajském městě, kde chtěla krást. Do bundy a kabelky postupně nandala zboží za bezmála 10 000 korun. Jednalo se o prodlužovací kabel, nástěnnou tapetu, knoflíky, úchytky, stěrky na lepidlo, vypínače a další zboží. Prostorem pokladny prošla bez zaplacení. Jejího jednání si však všiml pracovník ostrahy prodejny a ženu předal přivolané policejní hlídce. Do dvou týdnů by měla podezřelá stanout před soudem a svou zlodějskou výpravu vysvětlit.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

16. prosince 2018

