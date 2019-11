Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradla sama i se společnicí

CHOMUTOVSKO - Obviněna je nyní z krádeže a křivého obvinění; Zloděj osvětlení výtahů a žárovek v domech dopaden.

V minulých dnech vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou žen. Obviněné měly začátkem září společně po vzájemné domluvě v chomutovském hypermarketu odcizit 15 láhví alkoholu v hodnotě přes 4 tisíce korun. Jedna z nich měla lahve uložit do batohu v hodnotě 1 tisíc korun, který předtím vzala v oddělení sportovních potřeb. Batoh pak měla předat své společnici a poté z obchodu odejít. Druhá žena byla zadržena pracovníky ostrahy poté, co se pokusila i s lupem opustit hypermarket. Zboží tedy bylo vráceno na prodejnu a 37letou ženu z Teplic policisté zadrželi. Při výslechu pak lživě označila jako spolupachatelku krádeže ženu, která se však dle zjištění policistů skutku nedopustila. Šetřením byla jako její společnice ustanovena 29letá žena, rovněž z Teplic.

U starší z dvojice to však nebyl jediný prohřešek, jehož se měla dopustit. Další krádež měla 37letá Tepličanka spáchat koncem září, tentokrát sama v marketu v Teplicích. Tam podle obvinění odcizila LED světla a LED pásky v celkové hodnotě převyšující 2 tisíce korun. Po uschování věcí do kabelky však byla za pokladnami zastavena pracovníky ostrahy a zboží tak bylo vráceno na prodejnu. Tuto ženu nyní policisté trestně stíhají pro krádež a kvůli lživému označení ženy, která s první krádeží neměla nic společného, i pro trestný čin křivé obvinění. V případě odsouzení jí za ně hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Mladší z obviněných je stíhána pouze pro krádež. Vzhledem k předchozímu odsouzení za majetkovou trestnou činnost z roku 2018 jí soud může poslat do vězení až na tři roky.

Zloděj osvětlení výtahů a žárovek v domech dopaden

Kriminalisté dopadli muže, který má mít podle jejich zjištění na svědomí opakované krádeže žárovek z výtahů z různých domů na sídlišti v Jirkově. Ke krádežím docházelo od konce srpna až do poloviny října, celkem se jednalo o šest oznámených případů. Způsob odcizení byl pokaždé stejný. Po vniknutí do panelového domu měl dotyčný z výtahu odcizit vždy 5 kusů žárovek a přitom ještě poškodit elektroinstalaci a kotvící držáky žárovek. Kromě toho měl 27letý Jirkovan ještě dvakrát odcizit žárovky nacházející se na vnější straně panelového domu u zvonků a jednou přitom poškodit kovové zábradlí před vchodem. Škoda vzniklá počínáním tohoto mladého muže byla vyčíslena na více než 15 tisíc korun. Více než 10 tisíc z této částky připadá na škodu způsobenou poškozením. Obvinění z trestných činů krádeže a poškození cizí věci si dotyčný převzal ve věznici, kam byl umístěn pro předchozí majetkovou trestnou činnost. To je i důvodem, proč mu nyní v případě odsouzení hrozí vyšší trestní sazba, a to v rozpětí šest měsíců až tři léta.

