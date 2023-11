Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradla i plivala

MOSTECKO - Teď ji hrozí tři roky; Dvojice vpadla do zázemí obchodu.

Na obvodním oddělení policie si převzala sdělení podezření 25letá Mostečanka ze spáchání trestných činů krádež a výtržnictví. Žena se na samotném počátku tohoto týdne v odpoledních hodinách vydala na nekalý nákup do obchodu s oděvem. Tam do příruční tašky narvala dvoje dámské sportovní legíny za šest stovek. S tím, že byla v červnu letošního roku za krádež mosteckým soudem potrestána, si hlavu nelámala a s takto nakoupeným zbožím pouze prošla kolem pokladny. Jedné ze zaměstnankyň prodejny ovšem tento počin neunikl, protože tuto zákaznici již zná. Pracovnice obchodu ve spolupráci s ostrahou nepoctivou ženu před provozovnou zadrželi. Podezřelá se s tím zřejmě nechtěla smířit. Začala na všechny přítomné vulgárně nadávat, vyhrožovat jim újmou na zdraví, ale i plivat okolo sebe. Všemu agresivnímu chování přihlíželi procházející lidé. Uklidnit ženu museli až přivolaní policisté, kteří ji omezili na osobní svobodě a převezli do cely. Vzhledem k minulému trestu hrozí Mostečance další odsouzení s pobytem za mřížemi až na tři roky.

Policisté obvodního oddělení Zahradní objasnili krádež, ke které došlo letošního léta. Tehdy se dva muži ve věku 31 a 36 let spolu domluvili a v nočních hodinách vstoupili do vestibulu jisté prodejny. V zázemí obchodu je zlákala elektrokoloběžka jednoho ze zaměstnanců, na které pak odjeli. Mimo použitých bot a pracovní vesty měli spolu odcizit také slunečnicový olej za 550 korun. Celková škoda způsobená krádeží se vyšplhala na 25 tisíc korun. Policisté vyhodnocovali všechny získané poznatky, které je dovedly právě k dvojici Mostečanů. Jeden z nich koloběžku údajně obratem prodal neznámé osobě za tisíc korun a peníze ihned utratil. Oba si od policejního vyšetřovatele převzali sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádeže ve formě spolupachatelství. Lapkové už měli se zákonem v minulosti co do činění. Mladšího z nich potrestal za majetkové delikty teplický soud, staršího z dvojice zase ten mostecký. Vzhledem k tomu se mohou v případě uznání viny ocitnout ve vězení až na tři roky.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

28. listopadu 2023

