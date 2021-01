Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradla během návštěvy

KARLOVARSKO - Z odcizené karty měla následně vybrat téměř 30 tisíc korun.

Šestačtyřicetiletá žena měla v polovině června minulého roku navštívit svého sedmdesátiletého známého v jeho bytě v Karlových Varech. Během návštěvy mu však měla odcizit platební kartu a odejít z bytu k bankomatu. Díky PIN kódu, který měl mít poškozený muž v peněžence, měla následně bez jeho souhlasu vybrat finanční hotovost ve výši téměř 30 tisíc korun. Poté měla přijít zpět do jeho bytu a kartu mu vrátit do peněženky.



Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání a ženu obvinili ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



Za uvedené jednání hrozí obviněné ženě v případě prokázání viny až dvouletý trest odnětí svobody.



V souvislosti s tímto případech bychom chtěli upozornit, aby si lidé neukládali svůj PIN kód od platební karty do její blízkosti. Pokud si PIN kód nepamatujete, může být rozumnějším řešením uložení čtyřmístného čísla například do Vašeho mobilního telefonu. U bezkontaktního platebního styku si raději nastavte potřebný denní limit u obchodníka. Neusnadňujte práci zlodějům.

nprap. Eva Valtová

13. 1. 2021



vytisknout e-mailem