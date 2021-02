Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl vše, co mu přišlo pod ruku

CHEBSKO – Způsobil škodu téměř 130 tisíc korun.

V polovině minulého roku měl v nočních hodinách jednačtyřicetiletý muž v jedné menší obci na Chebsku vniknout do areálu společnosti poskytující služby zemědělským podnikům. Poté měl muž přistoupit k zaparkovanému nákladnímu automobilu a pokusit se demontovat katalyzátor. Ten mu ovšem při demontáži měl spadnout na zem a tím mělo dojít k poškození několika náhradních dílů tohoto vozidla. Následně měl muž areál prohledat a nakonec odcizit vysokotlakou myčku, kompresor, zahradní kolečko či několik autobaterií. Odcizené věci měl naložit do zaparkovaného nákladního vozidla, tím poté prorazit uzavřenou bránu do areálu a z místa odjet. Automobil měl odstavit v travnatém porostu poblíž Chebu. Obviněný měl odcizené věci následně prodat a peníze si ponechat pro svou potřebu.

Obviněný se měl krádeží dopustit i v minulém roce. V listopadu měl vniknout do objektu na Chebsku, ten prohledat a následně z něj odcizit téměř vše, co mu přišlo pod ruku. Měl odcizit například umyvadlové baterie, měděné parapety či poškodit střešní krytinu nebo dřevěná vrata do garáže.

V polovině února minulého roku měl několikrát vniknout do areálu společnosti v Chebu a z trafostanice odcizit překladové plechy ze železa, mosazné úchyty či měděné cívky.

Tímto svým jednáním měl muž způsobit celkovou škodu téměř 130 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a jednačtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinů poškození cizí věci a neoprávněného užívání cizí věci.

Muži, který je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za předchozí krádeže, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

