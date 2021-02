Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl ve sklepě

CHEBSKO – Odcizil věci za téměř 10 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.



Obviněný měl na začátku prosince minulého roku vniknout v nočních hodinách do panelového domu v Chebu. Následně se mu mělo podařit vniknout do sklepního prostoru. Tam měl poničit zámek a poté ze sklepní kóje odcizit čtyři letní pneumatiky i s disky. Tím ale jeho počínání neskončilo, protože měl poničit zámek ještě do jedné sklepní kóje a z té odcizit příklepovou vrtačku, kotoučovou pilu či přímočarou pilu.



Tímto svým jednáním měl muž způsobit škodu téměř 10 tisíc korun.



Muži, který byl již v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

26. 2. 2021

