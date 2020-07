Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl v rodinných domech v Chebu

CHEBSKO – Jednou se mu to povedlo, dvakrát byl přistižen majiteli.

Čtyřiatřicetiletý muž chodil s úmyslem krást tak dlouho do rodinných domů v Chebu, až skončil ve vazbě.



V polovině května letošního roku měl překonat oplocení a přes terasu vniknout do rodinného domu. Ten měl prohledat a poté odcizit finanční hotovost, peněženku s osobními doklady, šperky, hodinky či elektroniku a z místa utéct. Svým jednáním měl majiteli způsobit škodu téměř 30 tisíc.



Do oblasti rodinných domů v Chebu se měl znovu vydat v pondělí 8. června. Kolem poledne měl opět překonat oplocení a neuzamčenými dveřmi vstoupit do domu. V obývacím pokoji ovšem potkal sedmašedesátiletou majitelku domu, které se zalekl a okamžitě utekl.



Jen o třicet minut později si měl vyhlédnout jiný rodinný dům. Měl si otevřít branku, vstoupit na pozemek a terasou vejít do domu. Jenže ani v tomto případě se mu nepodařilo nic odcizit, jelikož v jedné z místností byl přistižen majitelem domu. Ten ho okamžitě vyzval, aby dům opustil, což muž učinil.



Policisté se případy intenzivně zabývali a v druhé polovině července čtyřiatřicetiletého muže zadrželi. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 7. 2020

