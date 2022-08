Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl v prodejnách

DĚČÍN – Policisté mu sdělili podezření

Policisté z Obvodního oddělení Děčín – Podmokly sdělili v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádeže 70letému muži z Děčína. Ten v několika obchodech s potravinami a drogerií v Děčíně a v Ústí nad Labem bral vše, co mu přišlo pod ruku. Zajímaly ho zejména čokolády, instantní káva a zubní pasty. V průběhu období od konce června do začátku srpna letošního roku, celkem v šesti případech, si odcizené zboží uschoval do své tašky a prošel s ním pokladnami bez zaplacení a následně byl za pokladnami zadržen ostrahou prodejny. Podezřelý muž měl odcizit zboží za bezmála 12 tisíc korun. Za toto protiprávní jednání mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

