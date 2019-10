Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kradl v podmínce, řídil, i když to má zakázáno

ZLÍNSKO: Skončil ve vazbě, čeká ho šestnáctý trest.

Komisař kriminální policie ze Zlína obvinil třiatřicetiletého muže žijícího v Uherském Hradišti z trestných činů krádež, neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože se koncem září zmocnil osobního vozidla, které neoprávněně užíval, a navíc z něj odcizil nářadí za více než osmnáct tisíc korun.

Muž přijel koncem září nad ránem na kole do Otrokovic. Protože mu byla zima, rozhodl se, že si vypůjčí auto, aby se zahřál. Na místě, kde vozidla volně stála, si vybral Škodu Pickup a odjel s ní na odlehlé místo poblíž Otrokovic, kde v autě usnul. Následující den z vozidla odcizil různé druhy nářadí, které odvezl ke svému známému. Poté odjel do Zlína, kde ho v centru zastavili policisté, protože po vozidle bylo vyhlášeno pátrání. Muže zadrželi a převezli do policejní cely.

Policisté zjistili, že jim dobře známý recidivista má tříletý zákaz pobytu ve městě Zlín, protože se zde často dopouštěl krádeží. Soudem má stanovený zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2021. Vozidlo navíc neoprávněně užíval, přestože ho soudce okresního soudu v červnu letošního roku odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody za krádeže.

Ve vozidle našli policisté plynovou pistoli a dvě zatavené injekční stříkačky s bílou krystalickou látkou uvnitř. Dechová zkouška byla u muže negativní, test na přítomnost drog odmítl.

Obsah nalezené stříkačky bude podroben kriminalistickému zkoumání, podle druhu a množství zajištěné drogy stanoví kriminalisté trestněprávní kvalifikaci. Odmítnutí testu na drogy řeší policisté jako přestupek, za který muži ve správním řízení hrozí až padesátitisícová pokuta a zákaz řízení motorových vozidel až na da roky.

Muž má v rejstříku trestů už patnáct záznamů, trestaný byl za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Za tři trestné činy, z nichž je nyní obviněn, může strávit další tři roky za mřížemi. Soudkyně okresního soudu po návrhu policistů rozhodla o umístění muže do vazby.

7. října 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

