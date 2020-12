Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl v podmínce

CHOMUTOVSKO - Nejdřív se s ní dal do řeči, pak ji obral o mobil; Na silnicích Chomutovska se včera hojně bouralo.

Chomutovští kriminalisté se zabývají případem odcizení mobilního telefonu, který se podařil vyřešit samotné poškozené ještě dříve, než na místo dorazila přivolaná policejní hlídka.

Podle dosavadních zjištění 39letá žena koncem října v odpoledních hodinách pracovala na zahradě u jejího rodinného domu v obci na Chomutovsku. V tu chvíli k ní měl přijít neznámý muž a dát se s ní do řeči. Když se chtěl zapojit do její práce, tak ho ze zahrady vyhodila a on odešel. Pak se znovu vrátil a postával za plotem. Mezitím zřejmě využil nestřeženého okamžiku, kdy žena na moment odešla za roh a odcizil jí mobilní telefon, který měla na zahradě položený. To zjistila až za pár minut, kdy už tam muž nebyl.

Dotyčná se ukázala jako žena činu a během necelé hodiny s pomocí známého dohledala nejen odcizený mobilní telefon, který dotyčný mezitím dal jinému muži za láhev piva, ale i podezřelého muže, jehož pak předali policistům. Ti 54etého recidivistu zadrželi a o den později mu sdělili obvinění ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

Obviněnému, který je tzv. „v podmínce“ za předchozí majetkovou trestnou činnost, hrozí v případě odsouzení až osmiletý pobyt za mřížemi. Krádeže se měl totiž dopustit v době trvání nouzového stavu na našem území.

Na silnicích Chomutovska se včera hojně bouralo

V těchto dnech by řidiči měli být obzvláště opatrní a jízdu i vybavení vozidla přizpůsobit aktuálnímu počasí a stavu silnic. Včerejší čerstvá sněhová nadílka v našem okrese nejednoho řidiče zaskočila. O tom svědčí i dvě desítky dopravních nehod, které včera zejména v ranních a dopoledních hodinách řešili policisté na Chomutovsku, a na nichž se podepsalo právě nepříznivé počasí. Většina z kolizí se naštěstí obešla bez zranění. Výjimkou byla nehoda řidiče, který včera v brzkých ranních hodinách na silnici u obce Račetice nezvládl řízení a dostal smyk. Po nehodě skončil se zraněním v nemocnici.

Havárii se nevyhnul ani kamion plně naložený plechovkami kukuřice, který se včera krátce před sedmou hodinou ranní na silnici číslo 7 ve směru od Chomutova na hraniční přechod Hora sv. Šebestiána dostal mimo vozovku a převrátil se na bok. (viz foto níže) Řidič, kterým je cizí státní příslušník, nebyl zraněn, poškozením vozidla a nákladu však vznikla škoda předběžně vyčíslená na více než jeden milion korun. Provedené dechové zkoušky požití alkoholu řidičem vyloučily. V současné době probíhá na místě překládka nákladu do přistaveného kamionu a místo je s opatrností průjezdné. Následně po dobu vyprošťování kamionu bude silnice na nezbytně nutnou dobu pravděpodobně zcela uzavřena.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 2. prosince 2020

