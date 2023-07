Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kradl v podmínce

LIBERECKO - Neodolal meruňkovým koblihám.

V neděli po poledni se rozhodl 38letý muž navštívit prodejnu Tesco v obchodním centru Fórum v Liberci. Zálusk měl na sladké pečivo, ale platit za něj nechtěl. Proto si čtyři koblihy s meruňkovou náplní a 8 kapes s mákem a tvarohem uložil namísto do košíku, do svého batohu. Potom, co prošel pokladní zónu s pašovaným pečivem v batohu, zasáhl pracovník ostrahy. Vyzval ho, aby mu ukázal obsah batohu a vyčkal do příjezdu policistů. Vše muž dobrovolně učinil. Jeho chování v prodejně zaznamenala bezpečnostní kamera, která ho z krádeže jednoznačně usvědčila.

Krádež pečiva v obchodě Tesco nebyla prvním deliktem, kterého se muž v posledních třech letech dopustil. V roce 2022 ho soud pravomocně odsoudil pro přečin krádeže k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců se zkušební dobou do listopadu 2024. Z krádeže pečiva se už zodpovídá ve zkráceném přípravném řízení.

To z hygienických důvodů nebylo možné vrátit zpět do prodeje a obchodu Tesco Store ČR a.s. vznikla škoda ve výši 175 korun.

18.7.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

