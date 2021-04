Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl v obchodním domě i drogerii

CHEBSKO – Nakonec skončil ve vazbě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního pětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněný se měl během necelých dvou měsíců dopustit ve čtyřech případech krádeže. Ve druhé polovině února letošního roku měl přijít ve večerních hodinách na čerpací stanici v Chebu. Z chladícího regálu měl vzít téměř na dvě desítky baget a poté okamžitě bez zaplacení odejít. O tři dny později měl krátce před 20. hodinou navštívit jeden z obchodních domů v Chebu. Tam si měl do nákupního košíku vložit ovoce, sýry, paštiku či chleba. Část těchto výrobků měl ještě v prodejně začít konzumovat. Poté se měl snažit s výrobky obchodní dům opustit bez zaplacení, ale byl zastaven ostrahou.



Na začátku března letošního roku měl obviněný přijít do drogerie v Chebu a své jednání měl opakovat. Měl vzít několik balení mléčné výživy a po chvíli se zbožím odejít bez zaplacení. Poslední krádeže se měl dopustit v neděli 11. dubna. Opět měl zavítat do obchodního domu v Chebu a pod oblečení si uschovat například klobásy či čokolády. Poté se pokusil odejít bez zaplacení, ale i tentokrát byl zastaven ostrahou prodejny.



Po příjezdu policejní hlídky byl pětatřicetiletý muž zadržen a převezen na obvodní oddělení k dalším úkonům. Svým jednáním nakonec způsobil celkovou škodu necelé dva tisíce korun.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 4. 2021

