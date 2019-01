Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kradl v obchodě, v kině a následně i v restauraci

LIBEREC - Škodu za 5 tisíc korun způsobil během půl hodiny 38letý muž v prostorách nákupního centra v ulici Fügnerova.

V policejní cele skončil hned druhý den v novém roce 38letý muž z Jablonecka. Ve večerní době, krátce před desátou hodinou, se vydal do obchodního centra v Liberci, ulici Fügnerova. Překonal mobilní bariéru a dostal se tak do již uzavřených prostor pasáže nákupního centra. Nejdříve v 1. patře u obchodu s oblečením sáhnul skrze staženou roletu po bundě a s touto odešel. Dále se vydal do prostor kina, kde se zmocnil radiostanice a tří kusů 3D brýlí, které byly položeny na pultu u vstupu. Svoji návštěvu nákupního centra zakončil ve druhém poschodí, v prostorách restaurace, kde z volně přístupné lednice popadl litrovou lahev Ballantines. Celkově odcizil věci za bezmála 5 tisíc korun.

Zde jeho svévolné počínání skončilo, neboť jej zadržel pracovník ostrahy. Ten muže následně předal přivolaným policistům. Jablonečan se však podobného jednání dopustil v posledních třech letech, kdy byl odsouzen za krádež Okresním soudem v Jablonci nad Nisou. Zbytek noci tak strávil v policejní cele.

Následujícího dne mu policisté z obvodního oddělení Liberec - Centrum sdělili ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření ze spáchání přečinu "krádeže", za který mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.



4. 1. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+