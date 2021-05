Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl v obchodě a napadl pracovníka ostrahy

České Budějovice - Pětadvacetiletý výtržník je známá firma.

Pětadvacetiletý mladík přišel včera kolem půl osmé ráno do jednoho z obchodních center v krajském městě a zamířil do obchodu se smíšeným zbožím. Tam si vzal pečivo na hamburgery, čokoládu, uzeninu, energetický nápoj a několik alkoholických nápojů. Prostorem pokladen prošel bez úmyslu zaplatit, čehož si všiml pracovník ostrahy, který muže zastavil. Zloděj ho však několika údery napadl a navíc shodil několik desítek prázdných skleněných lahví a způsobil tak další škodu. Pracovník ostrahy naštěstí neutrpěl zranění se kterými by musel být ošetřen. Mladík prostředí soudu a vezění již zná. V minulosti již byl za svou trestnou činnost odsouzen a potrestán, a to i nepodmíněně. Nyní ho českobudějovičtí policisté podezírají ze spáchání přečinů krádeže a výtržnictví.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

12. května 2021

