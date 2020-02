Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl v obchodě

České Budějovice - Ukradl salámy a kávu.

Škodu za bezmála 1 000 korun, měl způsobit krádeží potravin v jednom z obchodů v Týně nad Vltavou, pětačtyřicetiletý muž. Ten do obchodu přišel minulé úterý odpoledne. Kradené zboží však domů nedonesl. V obchodě ho zastavil pracovník ostrahy a zavolal policisty. Muž nekradl poprvé a proto mu nyní v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Před soudem by měl stanout do dvou týdnů.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

11. února 2020

