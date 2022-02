Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl v několika případech

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až dva roky vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - Rybáře sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže osmatřicetiletému muži z Karlových Varů.

Podezřelý muž se měl tří krádeží dopustit během pouhých několika týdnů na různých místech v Karlových Varech. Ve druhé polovině ledna loňského roku měl vniknout na zahradu rodinného domu. Z té měl následně odcizit jízdní kolo a řetězovou pilu. Z místa měl následně utéct. O pár dní později měl muž vstoupit do jednoho z obchodů s drogerií. V té měl odcizit pánskou vůni, kterou si měl schovat do bundy a z prodejny odejít, aniž by za zboží zaplatil. V dalším případě měl v první polovině února letošního roku vstoupit do obchodního domu, kde si měl všimnout odloženého notebooku. Ten měl následně odcizit a z místa utéct.

Tímto svým jednáním měl způsobit celkovou škodu přibližně 19 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

11. 2. 2022

