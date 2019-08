Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl v kanceláři

Tábor – Pokus je stejně trestný jako dokonaný čin. (Hlasová schránka 974 238 116)

Krátce po poledni včerejšího dne vyjížděli policisté táborského obvodního oddělení do kanceláře jedné z firem do ulice Vančurova v Táboře. Pracovník firmy zde zadržel muže středního věku, který se zde pokusil odcizit na stole odloženou příruční tašku, tzv. ledvinku. Kdyby se to zloději podařilo, majitel by přišel o osobní a další doklady, platební kartu a finanční hotovost.

Na místo přivolaní policisté zjistili, že zadržený muž se obdobného skutku nedopustil poprvé, má již bohatě popsán trestní rejstřík a dlouholetou zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody. Policisté proto prověří, zda nemá na svědomí i další obdobné skutky na Táborsku či jinde.

Další kroky zloděje tak opět povedou před soud, kde je jako recidivista za uvedený skutek ohrožen až trestem odnětí svobody na dobu tří let.

Opětovně tímto připomínáme, že volně odložené cennosti, včetně provozních finančních hotovostí, jsou častým předmětem zájmů takovýchto zlodějů. Zajištění kanceláří, prodejen či provozoven firem je tak na místě věnovat odpovídající pozornost.

22. srpna 2019

