Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl v domě, kde bydlel

MOSTECKO - Ze sklepa sousedů odnesl brambory, česnek a pivo; Cyklista narazil do značky; Auto porazilo chodkyni.

Policisté obvodního oddělení Most objasnili případ krádeže vloupáním ze sklepní kóje. Podle nich měl 30letý muž z Mostu v domě v centru města odcizit věci z cizího sklepa. Do sklepního suterén obytného domu se dostal pomocí vlastních klíčů a tam následně u jedné kóje násilím překonal vstupní plaňkové dveře. Uvnitř z uložených věcí si poté vybral pět kilogramů brambor, dvě kila česneku, 20 lahví piva a šest plechovek s pěnivým mokem. Lup si následně uložil do výtahu a odvezl k sobě domů. Kradl, i když byl v posledních třech letech odsouzen k podmíněnému trestu a je ve zkušební době. Za tuto krádež mu hrozí v případě odsouzení až tříletý trest odnětí svobody s ohledem na trestní minulost. Jak s odcizenými věcmi naložil, obviněný policistům nesdělil. Mostečan je stíhán na svobodě.

Cyklista narazil do dopravní značky

Dopravní policisté řešili v neděli večer nehodu, která se stala na silnici I/13 ve směru od Obrnic na Most. Tam jel starší cyklista a při jízdě měl na pravé krajnici narazit do přenosné dopravní značky upozorňující na nerovnost vozovky. Po nárazu upadl na silnici a uhodil se do hlavy. Cyklista neměl při jízdě ochranou přilbu. S ohledem na zranění byl muž převezen do nemocnice. Policisté budou zjišťovat i to, zda muž nebyl pod vlivem návykové látky.

Pro zraněnou chodkyni přiletěl vrtulník

Včera došlo v Mostě Velebudicích k dopravní nehodě. Tam jel řidič osobního vozidla, který parkoval u jedné tamní firmy. Když muž z místa odjížděl a s vozem couval, přehlédl chodkyni, která šla po levé straně chodníku, a srazil ji. Žena utrpěla zatím blíže nezjištěné zranění a byla na místě nehody ošetřena a letecky přepravena do zdravotnického zařízení. Okolnosti nehody a míru zavinění šetří dopravní policisté.

nprap. Ludmila Světláková

Most 13. 4. 2021

