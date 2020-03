Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl v době nouzového stavu

TEPLICKO - Za krádež v období nouzového stavu hrozí až osm let za mřížemi a další zprávy.

Kradl v době nouzového stavu

Dlouhá léta by mohl strávit ve vězení 23letý muž, který v sobotu ráno v teplickém obchodním centru ukradl monitor v hodnotě tři a půl tisíc korun. Všimla si ho ale ostraha, která lapku ještě v prostorách centra zadržela do příjezdu policistů. Vzhledem k tomu, že se muž dopustil krádeže v době, kdy je na území republiky vyhlášen nouzový stav, mohl by ho soudce v krajním případě poslat za mříže až na osm let.

Řídil zfetovaný a boural

Z přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky se bude zodpovídat 27letý recidivista, který minulý týden v Sobědruhách způsobil dopravní nehodu. V minulosti patnáctkrát odsouzený muž ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si přivodil užitím omamných a psychotropních látek, nezvládl na mokré vozovce řízení, v důsledku čehož přejel do protisměru, kde narazil do dvou protijedoucích vozidel.

Řidička jednoho z aut skončila v nemocnici, zfetovaný muž, který má soudem uložen trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel byl zadržen. O víkendu byl obviněn a následně eskortován k soudci, který souhlasil s návrhem na vzetí obviněného do vazby, v krajním případě mu hrozí až tříleté vězení.

Zbraně pyrotechnik odvezl k likvidaci

Pyrotechnik musel o víkendu zasahovat mezi obcemi Fojtovice a Adolfov. Muž, který byl na procházce se psem, našel na louce dva předměty, které vypadaly jako zbraně, proto na místo přivolal policisty. Ti místo zajistili a na pomoc zavolali pyrotechnika, který nalezené protitankové zbraně RPG-7 z období druhé světové války zajistil a odvezl ke zničení.

Foto nalezených zbraní viz níže.

16. března 2020, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pis.tp@pcr.cz

vytisknout e-mailem