Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl v Aši. Byl zadržen a skončil ve vazbě

CHEBSKO – Muži nyní hrozí až pětileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Obviněný muž měl zhruba během dvou měsíců krást v rodinném domě a bytovém domě v Aši, a to v každém hned ve dvou případech. Další krádeže již ale v nejbližších měsících zřejmě nepřidá, jelikož ho policisté zadrželi a nakonec byl vzat na vazbu.

Na konci října minulého roku měl třicetiletý muž vniknout na pozemek rodinného domu a následně i do sklepa tohoto domu. Ten měl prohledat a odcizit z něj různé pracovní nářadí, ale například i textilní tašku či batoh.

Následně si to měl obviněný muž dvakrát namířit do bytového domu. Poprvé tak měl učinit na konci listopadu, kdy z bytu odcizil notebook, parfémy, obuv, finanční prostředky, mobilní telefon, pracovní nářadí či několik šperků. Do tohoto domu, ale do jiné bytové jednotky, měl vniknout znovu o týden později. I tentokrát měl vzít téměř vše, co mu přišlo pod ruku. Z bytu měl odcizit finanční prostředky uložené v kasičce, šperky, hodinky i třeba vonné svíčky či desítku sprchových gelů.

Poslední krádeže se měl dopustit v pondělí 2. ledna letošního roku krátce po poledni, kdy měl vniknout do sklepa stejného rodinného domu jako na konci října roku minulého. Ze sklepa měl odcizit řadu pracovního nářadí či několik lahví alkoholu.

Tímto svým jednáním měl třicetiletý muž způsobit celkovou škodu přibližně 160 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Aš se případem ve spolupráci s kriminalisty intenzivně zabývali. Po poslední krádeži, ke které došlo začátkem ledna letošního roku, třicetiletého muže po provedených šetřeních během necelé hodiny zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti pravomocně odsouzen, za způsobenou větší škodu trest odnětí svobody až na pět let.

mjr. Jakub Kopřiva

10. 1. 2023

