Kradl pod záminkou pomoci

MOSTECKO - Odcizil dva mobilní telefony; Pro jídlo do skladu; Na motorce bez značky a se zákazem.

Mostečtí policisté znají totožnost muže, který měl odcizit dva mobilní telefony. Jedná se o 29letého muže z Loun. Ten měl koncem března v odpoledních hodinách využít nestřeženého okamžiku a připravil poškozenou o elektroniku za částku téměř 10 tisíc korun. Žena v tu dobu stála v jednom z mosteckých domů před výtahem a telefon měla uložený v kočárku. Vše se odehrálo v několika vteřinách. Než poškozená zaregistrovala chybějící mobil, Louňan z místa zmizel. Zcizenou věc prodal svému kamarádovi za 3 tisíce korun. O měsíc později v ranních hodinách měl odcizit jiné ženě přístroj v hodnotě 15 tisíc korun. V panelovém domě v centru Mostu, pod záminkou pomoci při snášení kočárku po schodech, měl využít nepozornosti matky a zmocnit se jejího telefonu, který měla v kabelce. Včasným zásahem přivolaných policistů a s pomocí hlídky strážníků se podařilo muže po několika minutách dohledat a zadržet. Odcizený mobilní telefon strážci zákona zajistili a vrátili majitelce. Jak se ukázalo, zadržený má pestrou majetkovou minulost, za kterou byl již potrestán. Od vyšetřovatele si převzal obvinění ze spáchání trestného činu krádež ve vazební věznici, kde v současné době pobývá pro jiné delikty. V případě uznání viny může soud uložit stíhanému až tři roky za mřížemi.

Pro jídlo do skladu

Dvě vloupačky do jednoho z mosteckých supermarketů během čtyř dnů má mít podle policistů na svědomí 35letý muž. Ten měl koncem dubna v nočních hodinách dvakrát, v krátké době po sobě, násilím překonat zajištění skladového prostoru prodejny. Z místa, kde neměl co dělat, vždy odcizil uložené potraviny. Poškozením objektu způsobil jisté společnosti větší škodu než samotnou krádeží. Při druhé výpravě byl přistižen při činu pracovníkem obchodu. O několik minut později přivolaní muži zákona Mostečana zadrželi a převezli do policejní cely na nezbytně nutnou dobu. Na obvodním oddělení si následně od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. Za tento čin je zákonem stanovená hranice trestu odnětí svobody až na dvě léta.

Na motorce bez značky a se zákazem

První májová jízda se nevyplatila 34letému muži z Kladna. V odpoledních hodinách v Podžatecké části na sebe upozornil jízdou na motocyklu značky Suzuki bez registračních značek. Policisté hlídkové služby si řidiče všimli a zkontrolovali ho. Na výzvu uniformovaných mužů nebyl schopný předložit potřebné doklady pro řízení motorky. Po chvilce vyšlo najevo, že muž má Okresním soudem v Kladně vyslovený platný zákaz řízení všech vozidel až do roku 2028. Zadržený a v doprovodu uniforem se rázem ocitl na mosteckém obvodním oddělení. Od policistů si ve zkráceném přípravném řízení převzal protokol o sděleném podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu za tuto projížďku hrozí až dvouletý trest ve vězení.

prap. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

3. května 2022

