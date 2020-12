Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl po celém Chebsku

CHEBSKO – Policisté ho zadrželi a nakonec skončil ve vazbě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinů porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



Během pouhých deseti dnů se měl obviněný dopustit hned sedmi trestných činů. Vše mělo začít v pátek 20. listopadu v Mariánských Lázních. Během jednoho dne nejdříve odcizil téměř tři desítky stíracích výherních losů a zhruba o dvě hodiny později měl vniknout výdejním okénkem do restauračního zařízení. V něm měl odcizit peněženku s osobními doklady i s platební kartou. Tou měl následně zaplatit zboží na čerpací stanici a poté se z bankomatu pokusit vybrat finanční prostředky, což se mu ovšem nepodařilo.



Následující den měl z odcizené peněženky použít osobní doklad poškozeného k uzavření smlouvy s jedním z telefonních operátorů. Kromě tarifu, který měl být hrazen měsíčně, měl obviněný po uzavření smlouvy dostat i mobilní telefon.



Další den se měl vydat v ranních hodinách do myčky vozidel na Chebsku. Tam měl poničit samoobslužný panel vysavače a z něj odcizit zásobníky s mincemi.



Poté se měl dopustit krádeže v Aši i ve Františkových Lázních. Z rekonstruovaného domu, kde v tu dobu spala sedmadvacetiletá žena, měl odcizit notebook, cigarety, kameru do automobilu či peněženku. Peněženku měl odcizit také v rekonstruovaném bytě ve Františkových Lázních. Poslední listopadový den měl z nádražní haly odcizit téměř desítku stíracích losů.



Svým jednáním měl způsobit celkovou škodu téměř 40 tisíc korun.



Policisté se případem intenzivně zabývali a v pátek 1. prosince 2020 dvaatřicetiletého muže, který byl v minulosti již za krádeže pravomocně odsouzen, zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

4. 12. 2020

