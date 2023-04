Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kradl pivní sudy

PLZEŇ – Policisté zadrželi 35letého muže, který se několikrát vloupal do jedné plzeňské firmy.

Policejní komisařka zahájila trestní stíhání 35letého muže, kterého obvinila ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, ke které došlo v říjnu loňského roku. Obviněný muž si připravil otvor ve zdi, kterým vnikl do areálu firmy, kde odcizil dva prázdné pivní sudy o objemu 30 litrů. Druhý den se do areálu podniku vrátil a pokusil se odcizit další sudy. To se mu ovšem nepodařilo, protože byl vyrušen pracovníkem ostrahy. Pachatel se do firmy vrátil i potřetí a to v uplynulém týdnu. Opět si vyhlédl dva pivní sudy o objemu 30 litrů. Ve chvíli, kdy se chystal objekt i s odcizeným zbožím opustit, všimnul si přijíždějící hlídky policistů. Zloděj ponechal odcizené sudy na místě a dal se na útěk. Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed muže po chvíli zadrželi. V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová

24. dubna 2023

