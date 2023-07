Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl opakovaně, skončil ve vazbě

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Ve čtvrtek 27. července letošního roku kolem 17. hodiny měl obviněný muž vniknout do domu v Karlových Varech. Následně se mu mělo podařit projít až do sklepních prostor. Tam měl poničit vstupní dveře do jednoho ze sklepů a z něj odcizit mosazné závaží s reliéfy, které si uschoval do svého batohu. Po chvíli se měl pokusit vniknout ještě do vedlejší sklepní kóje, ovšem u té nakonec jen poškodil vstupní dveře, protože dovnitř se mu vniknout nepodařilo. Poté měl z domu utéct.

Po oznámení se policisté začali případem okamžitě zabývat a po několika desítkách minut čtyřiatřicetiletého muže zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Čtyřiatřicetiletému muži, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

31. 7. 2023

