Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kradl na Zlínsku, Vsetínsku i na Vysočině

ZLÍNSKO: Už je ve vazbě.

Vsetínští policisté udělali přítrž loupežným výjezdům šestačtyřicetiletého cizince ze sousedního státu, který od začátku března do minulého týden pořádal soukromé cesty vlakem do různých měst našeho státu, kde se věnoval krádežím z rodinných domů. Kradl šperky a peníze, které potom ve své domovině prodal a získanými penězi splácel své dluhy. Do našeho státu cestoval, přestože je od roku 2009 z České republiky soudně vyhoštěný. Za krádež, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání může strávit za mřížemi až pět let.

Hned při prvním výletu vlakem a několika přestupech vystoupil v obci u Žďáru nad Sázavou, kde se chtěl vloupat do jednoho z rodinných domů. Rozbil okno, ale všiml si, že ho pozoruje žena z balkonu dalšího domu, proto raději utekl a odjel do další obce poblíž. Tam se už do jednoho z rodinných domů skutečně vloupal po rozřezání skla v okně. Odcizením šperků a poškozením okna způsobil patnáctitisícovou škodu. Pár dní nato se vydal na Zlínsko, kde v Brumově-Bylnici a později také ve Štítné nad Vláří stejným způsobem vnikl do dvou rodinných domů. Odcizil peníze a šperky za téměř sto tisíc korun, škoda poškozením se vyšplhala na více než pět tisíc. V dalším rodinném domě, tentokrát ve Vlašské Polance na Vsetínsku odcizil šperky, koruny a eura v celkové hodnotě 232 tisíc korun.

V minulém týdnu muže zadrželi kriminalisté ze Vsetína v obci na Vsetínsku a převezli ho do policejní cely, kde si vyslechl obvinění ze spáchání tří trestných činů. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, činí 446 tisíc korun. Recidivista má v rejstříku trestů celkem dvanáct záznamů, z toho se v polovině případů dopouštěl trestné činnosti na území České republiky. Soudce okresního soudu rozhodl o uvalení vazby a muž je od pátku ve vazební věznici.

28. března 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

