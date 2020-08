Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl, kam se vrtl!

České Budějovice - Recidivistu, který na svobodě neodpočíval dopadli policisté.

Lumpa, který ukradl, na co přišel, vypátrali a dopadli policisté z Českých Budějovic. Koncem minulého týdne zadrželi policisté pětačtyřicetiletého recidivistu z Hlubocka. Následně jej kriminalisté obvinili z několika skutků a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Na svědomí má krádeže, vloupání do objektů, nedovolenou výrobu a distribuci drog. Něco málo z jeho skutků. V srpnu loňského roku prodal minimálně v šesti případech pervitin. V listopadu loňského roku u Plané „odstrojil“ zaparkované vozidlo značky Renault. Odnesl si hliníkové disky s pneumatikami, stěrače, boční ozdobné lišty či dojezdovou rezervu. V letošním létě u Dřítně jedné společnosti z areálu a kanceláře ukradl 400 ks stravenek, celkem za 40 000 korun. Z prodejny potravin pak v kalhotách odnesl 4 kg krůtích prsou… Na výsledný trest od osudu si tak pravděpodobně počká ve vazební věznici.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

30. srpna 2020

vytisknout e-mailem