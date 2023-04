Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kradl jako straka v Anglii i v Čechách, skončil ve vazební věznici

JABLONECKO - V Jablonci se dopustil nejméně 13 majetkových deliktů během tří měsíců.

Ve vazební věznici dnes skončil 26letý mladík z Jablonce, který se v únoru vrátil do České republiky po dlouhodobém pobytu v Anglii. Tu neopouštěl dobrovolně, ale byl z ní vyhoštěn pro spáchání celkem 22 majetkových trestných činů, za které byl tamními soudy pravomocně odsouzen. Ve svém způsobu života, který si zřejmě bez krádeží nedokáže představit, ale pokračoval i v Česku.

Pomyslná klec na něj spadla v úterý 25. dubna kolem 2. hodiny ranní, když ho v zahradách rodinných domů v ulici Antala Staška v Jablonci zahlédli svědci a upozornili nás na něj. Naše hlídka společně s psovodem a služebním psem následně propátrávala širší okolí a po několika desítkách minut ho legitimovala, když procházel po ulici Jarní s křovinořezem a motorovou pilou v ruce. Později se ukázalo, že nářadí odcizil z neuzamčené garáže na pozemku rodinného domu v ulici Antala Staška. Policisté ho zadrželi a nashromáždili důkazy o jeho dalších 12 majetkových deliktech, kterých se dopustil na různých místech v Jablonci nad Nisou v období od 23. února do 25. dubna. Jde o sérii přestupkových krádeží, které sloučením naplnily skutkovou podstatu trestného činu krádeže.

Vzhledem k tomu, že nikde nepracuje, je vysoce pravděpodobné, že by si na svobodě prostředky k obživě obstarával dál majetkovou trestnou činností. Vyšetřovatel proto potom, co ho obvinil z přečinů krádeže, prušování domovní svobody a poškození cizí věci se škodou 15 000 korun, podal státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Podobný názor na obviněného měl nejenom státní zástupce, ale i soudce, který ho dnes svým rozhodnutím do vazební věznice poslal.

28. 4. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

