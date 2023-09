Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl jako straka

LOUNSKO - Proto už je ve vazbě.

Krádež vloupáním, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, to jsou trestné činy, ze kterých byl v posledních dnech obviněn 29letý muž. Od letošního května se policisté zabývali sérií vloupaček, kterou lounští kriminalisté dotáhli do úspěšného konce. Ti kladou Žatečanovi za vinu, že krádežemi napáchal škodu 180 tisíc korun. Stíhaný za užití násilí vlezl snad všude, kam jen to šlo. Jednou to byly sklepní kóje, jindy kočárkárna, ale troufl si i na rodinný dům. Oznámení se na policejní stanici nakupily ze 17 různých žateckých adres. Obviněný bral evidentně vše, co mu přišlo pod ruku. Poškození postrádali kola, koloběžku, čerpadlo, mnoho kusů nářadí různého druhu, propanbutanovou lahev, ale i nafukovací člun nebo projektor. Od prvního oznámení nasbírali kriminalisté mnoho důkazního materiálu, který ukázal prstem právě na muže ze Žatce. Ten není ovšem žádným nováčkem ve svém oboru. V minulosti byl několikrát už Okresním soudem v Lounech za majetkovou trestnou činnost potrestán. To mu určitě při dalším rozhodování o trestu nepřilepší. Do samotného soudního rozhodnutí si počká ve vazební věznici, kam ho ve středu poslal soud na základě podnětu policistů. Bude-li muž opět uznán vinným, hrozí mu pobyt za mřížemi v délce až pět let.

