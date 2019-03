Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl jako straka

TEPLICKO - Ukradl nářadí, oblečení i kamarádův mobil; Lupič dopaden a další zprávy.

Z přečinu krádeže byl obviněn 26letý muž, který je podezřelý z opakovaného páchání trestné činnosti. Je podezřelý, že v polovině listopadu přelezl v Teplicích plot a z garážového stání odcizil kufr s laserem a tři úhlové brusky.

Koncem listopadu odcizil v teplickém obchodním centru bundu, kalhoty a boty a s věcmi opustil prodejnu bez zaplacení, chytila ho ale prodavačka. Začátkem prosince kradl v jiném obchodě, kde si pod své oblečení navlékl pánské kalhoty a prodejnu opustil, díky signalizaci bezpečnostního rámu ho ale opět chytily prodavačky. Den před Vánoci ukradl v teplickém hypermarketu třicet čokolád, opět ho ale chytila ostraha, je také podezřelý, že si v polovině ledna půjčil v hospodě od kamaráda mobil, následně podnik opustil a telefon prodal. Kriminalisté chtěli obviněného poslat do vazby, státní zástupce ale podnět neakceptoval, takže na soud, u kterého by si mohl vyslechnout verdikt až tříletého vězení, bude čekat lapka na svobodě.

Lupič dopaden

Ze zvlášť závažného zločinu loupeže byl obviněn třicetiletý muž, který je podezřelý, že v říjnu loňského roku vylákal poškozeného do garáže poblíž vlakového nádraží v Bílině. Tam mu měl nastříkat do očí slzný sprej a poté využít jeho bezmocnosti a pokusit se ukrást mu mobilní telefon. Chvíli se o mobil měli přetahovat, když začal poškozený volat o pomoc, pachatel se dal na útěk s prázdnou. Policistům se povedlo ustanovit totožnost podezřelého, kterému v případě odsouzení hrozí až deset let za mřížemi.

Hledáme svědky nehod

Policie žádá občany o podání svědectví v souvislosti s dopravními nehodami, jejichž účastníci ujeli, aniž by učinili opatření daná zákonem.

K první nehodě mělo dojít v době od 19:20 hodin dne 15. února do 1:20 hodin dne 16. února 2019 v Teplicích, Benešovo náměstí před č. p. 6, kde neznámý řidič narazil do zaparkovaného vozidla Saab a z místa ujel.

Další nehoda, od které viník ujel, se stala 7. března 2019 od 12:30 do 14:50 hodin v Teplicích, ul. Habrová, před vchodem č. p. 3085, kde měl nezjištěný řidič poškodit pravý přední bok zaparkovaného vozidla VW Passat.

Zákonem danou povinnost nesplnil ani řidič, který v době od 21:00 hodin dne 9. března do 8:00 hodin dne 10. března 2019 naboural v Teplicích, ul. Antala Staška. Na parkovišti u prodejny nábytku Idea narazil do zadní části zaparkovaného vozidla BMW, podle dosavadního šetření se mohlo jednat o vozidlo tmavě červené barvy. Veškeré poznatky k nehodám lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Vloupání do auta

Škodu kolem sedmdesáti tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který se v Teplicích vloupal do zaparkovaného auta. Z vozidla odcizil originální autorádio s navigací, policisté případ prověřují jako přečin krádeže, za který hrozí zloději v případě dopadení až pětileté vězení.

