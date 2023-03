Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl i v podmínce

CHOMUTOVSKO - Měl nakrást hlavně nářadí v hodnotě přes 400 tisíc; Odsouzený smolař.

Obvinění z pokračujících krádeží čelí 36letý muž z Chomutova. Ten se měl podle zjištění policistů v průběhu loňského roku dopustit několika vloupání, při nichž měl odcizit různé věci v hodnotě přesahující 400 tisíc korun. Muž většinou s užitím násilí vnikl do různých objektů v Chomutově a okolí, zejména do skladových nebo stavebních kontejnerů, ale také třeba do garáže či vozidla. Při „vloupačkách“ měl ukořistit množství různého nářadí, jako elektrické i motorové pily, elektrické brusky, vrtačky, vibrační desku, ale i fukar na listí, elektrocentrálu nebo alu kola včetně pneumatik. Část odcizených věcí se policistům podařilo zajistit a vrátit jejich majitelům.

Chomutovan se měl krádeží dopouštět i přes skutečnost, že byl v minulém roce za podobnou trestnou činnost odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody.

Pokud bude nyní jeho vina prokázána soudem, mohl by s ohledem na výši způsobené škody skončit až na pět let za mřížemi.

Odsouzený smolař

Pobyt ve věznici by si mohl neplánovaně prodloužit 29letý Chomutovan. Již v prosinci měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, kam ho na osm měsíců poslal soud za spáchání trestných činů zanedbání povinné výživy a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Soudní výzvu k nástupu trestu však dotyčný ignoroval, protože prý na Vánoce nechtěl být ve vězení. Pobýval tedy na ubytovně, kde ho k jeho smůle pár dní před Vánoci kontrolovali strážníci. Přitom zjistili, že se jedná o hledanou osobu a za pár hodin byl odsouzený již eskortován do věznice k výkonu trestu.

Vyšetřovatel později kvůli vyhýbání se vězení muže obvinil ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za mřížemi by tedy odsouzený mohl strávit v krajním případě až o dva roky déle.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 9. března 2023

