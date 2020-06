Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl i řídil v zákazu

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až tříletý pobyt ve vězení.

Policisté z obvodních oddělení Habartov a Sokolov-město sdělili devětadvacetiletému muži ze Sokolova podezření ze spáchání přečinů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



Na začátku května letošního roku měl v pozdních nočních hodinách podezřelý muž řídit osobní automobil značky Fiat. V Habartově byl zastaven a následně kontrolován policejní hlídkou. Ta při silniční kontrole zjistila, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do poloviny října tohoto roku.



O tři týdny později měl obviněný vniknout v nočních hodinách do skladu školní jídelny v Sokolově. Objekt měl pár minut prohledávat a nakonec z něj odcizit téměř vše, co mu zrovna přišlo pod ruku. Měl totiž vzít několik desítek hadrů na nádobí, papírových utěrek, toaletních papírů, gumových rukavic či například téměř 40 litrů čisticího prostředku. S odcizenými věcmi z místa utekl a způsobil tím škodu téměř 4 tisíce korun.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil v posledních třech letech opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

4.6.2020

vytisknout e-mailem