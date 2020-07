Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl hudební nástroje

CHEBSKO – Navíc nenastoupil do výkonu trestu.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního šestatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



Obviněný měl na konci dubna letošního roku vniknout v nočních hodinách do provozovny jedné chebské společnosti a tu začít prohledávat. Nakonec měl z objektu odcizit několik hudebních nástrojů, reproduktorů či finanční hotovost. Tímto svým jednáním měl společnosti způsobit škodu přibližně 20 tisíc korun.



Policisté obviněného muže po třech týdnech zadrželi. Vzhledem k tomu, že si v polovině května letošního roku převzal výzvu k nastoupení do výkonu trestu za jinou trestnou činnost a v řádném termínu do věznice nenastoupil, tak ho do věznice policisté eskortovali.



Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let, neboť se krádeže dopustili za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.



nprap. Jakub Kopřiva

14. 7. 2020

