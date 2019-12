Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl hovězí maso

České Budějovice - Recidivista skončí znovu před soudem.

Znovu před soud půjde recidivsta (48 let) ze Strakonicka. Ten se již po několikáté dopustil trestného činu krádeže. Tentokrát si pro svůj čin vybral prodejnu v Českém Vrbném. Z volně přístupného regálu zde odcizil několik kostek másla a balení vyzrálého hovězího masa. Lup v hodnotě bezmála 500 korun si uschoval do batohu a bez zaplacení prošel prostorem samoobslužných pokladen. Následně byl zadržen pracovníkem bezpečnostní služby. Poté dorazili na místo také policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Ti zjistili, že se obdobného skutku dopustil pachatel i v uplynulých třech letech. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž by tak měl do dvou týdnů skončit znovu před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

31. prosince 2019

