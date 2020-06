Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl hlavně v drogeriích

CHOMUTOVSKO - Podezřelého zadržel na ulici policista v době svého volna; Alkohol ho přemohl.

Chomutovský vyšetřovatel dnes obvinil 28letého muže z trestného činu krádeže. Chomutovan se podle policistů od začátku dubna do konce května několikrát vydal do různých prodejen v okrese Chomutov s cílem odcizit tam zboží. Zaměřit se měl zejména na drogerie, ve dvou případech šlo ale i o supermarkety. Scénář byl pokaždé stejný, dotyčný si na prodejně vyhlédl zboží, které pak schoval pod oděv anebo do kapsy a prošel prostorem pokladen bez zaplacení. Odcizit tak měl například elektrické zubní kartáčky, řasenku, lak na nehty nebo láhve alkoholu. Z jednoho supermarketu v Jirkově si takto odnesl dokonce erotické pomůcky a gely. Celková hodnota odcizeného zboží v součtu činila téměř osm tisíc korun.

Třikrát se mladému muži nepodařilo odcizené zboží odnést daleko, byl totiž zadržen hned po činu. V jednom případě po krádeži zboží v prodejně drogerie vyběhla prodavačka za podezřelým na ulici, kde shodou okolností procházel policista, který měl v té době volno. Když slyšel křik ženy, že muž měl něco ukrást, tak neváhal a podezřelého zadržel. Ten pak prodavačce na výzvu odcizený elektrický kartáček vrátil. Policista sloužící na oddělení hospodářské kriminality v Chomutově následně odvedl muže zpět do prodejny. Tam ho pak předal svým službu konajícím kolegům, kteří byli na místo přivoláni.

Části krádeží se měl obviněný dopustit v době, kdy byl vládou vyhlášen na území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Proto dotyčnému v případě uznání viny soudem hrozí za spáchání trestného činu krádeže až osmiletý trest odnětí svobody.

Za mříže se podle informací policistů však dotyčný dostane již záhy. Začátkem června byl totiž za předchozí majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na více než dva roky nepodmíněně. V důsledku dnes zahájeného trestního stíhání může být však jeho pobyt ve věznici ještě výrazně prodloužen.

Alkohol ho přemohl

Minulou středu v podvečer byla hlídka chomutovských policistů vyslána na silnici vedoucí k obci Krásná Lípa, kde mělo být u krajnice odstavené vozidlo se spícím řidičem uvnitř. Po příjezdu na místo policisté viděli v zatáčce u krajnice zastavené a nastartované vozidlo, jehož řidič v něm skutečně spal. Po chvíli se ho podařilo vzbudit a bylo zjevné, že je pod vlivem alkoholu, což také sám potvrdil. Přiznal i to, že vozidlo řídil.

Následné dechové zkoušky ukázaly hodnoty kolem tří promile alkoholu. Hlídka tedy muže zadržela a zajistila odtažení vozidla, které mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky provozu.

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Loun je v důsledku svého nezodpovědného jednání podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu u soudu může hrozit peněžitý trest nebo zákaz činnosti, ale i odnětí svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. června 2020

