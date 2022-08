Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl dál, je ve vazbě

CHOMUTOVSKO - „Podmínka“ ho od krádeží neodradila; Okradla přítele; Auto skončilo na střeše.

Pobyt na svobodě skončil včerejšího dne pro 22letého muže z Jirkova, který byl kvůli své trestné činnosti na základě soudního rozhodnutí umístěn do vazební věznice.

Muž se měl během letních prázdnin dopustit dvou krádeží. První oznámení přijali jirkovští policisté v červenci. V areálu Kludského vily v Jirkově měl původně neznámý pachatel odcizit příruční tašku, která byla položená na schodišti. Přitom zřejmě využil chvíle, kdy majitel tašky na ni nedával pozor. Uvnitř byl mobilní telefon a klíče. Provedeným šetřením policisté zjistili, že krádež má mít na svědomí právě zmíněný Jirkovan.

Podezřelý muž byl později zadržen v souvislosti s další krádeží. K ní došlo v pondělí večer v supermarketu na Chomutovsku. Muž si na prodejně do kapsy bundy vložil kosmetické zboží v hodnotě bezmála 2.500 korun, a aniž by zaplatil, prošel pokladní zónou. Zmizet s lupem však nestačil, zastavil ho totiž pracovník bezpečnostní služby, kterému zboží na vyzvání vydal. Přivolaní policisté muže zadrželi a umístili do cely. Sdělili mu podezření za spáchání obou popsaných krádeží. Zpět na svobodu se už dotyčný nepodíval. Podezřelého, který byl vloni odsouzen za loupež k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, totiž soud poslal do vazby. Za mřížemi může vzhledem k opakování trestné činnosti strávit v případě odsouzení až tři roky.

Okradla přítele

Svého přítele měla podle policistů okrást 33letá žena z Chomutova. Dotyčná udržovala několik let důvěrné přátelství se seniorem z Německa, který se s ní pravidelně navštěvoval a měl jí také finančně podporovat. To jí však asi nestačilo. Při jedné z jeho návštěv u ní v bytě využila chvíle, kdy si odskočil na toaletu a z jeho příruční tašky mu měla sebrat platební kartu. Muž ještě v ten večer z Chomutova odjel, aniž by cokoli tušil. Jak později zjistil, jeho karta byla vzápětí použita k osmi neoprávněným transakcím. Ty spočívaly ve výběrech finanční hotovosti v celkové částce 42 tisíc korun a dále několika platbách v různých obchodech v součtu za přibližně 11 tisíc korun. Ke všem těmto transakcím došlo v Chomutově a bylo tedy zřejmé, kdo mohl mít popsané jednání na svědomí. Mužovu domněnku poté potvrdilo i šetření provedené chomutovskými policisty.

Vyšetřovatel ženu, která byla již v minulosti opakovaně soudně trestána, obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí jí až dvouleté odnětí svobody.

Auto skončilo na střeše

Přetočením vozidla na střechu skončila na konci července jízda 49letého řidiče, který se předtím posilnil alkoholem. V tomto stavu pak vyrazil na cestu. Na silnici č. 7 ve směru od Hory svatého Šebestiána do Chomutova však v důsledku nepřiměřené rychlosti v mírné zatáčce dostal smyk a vjel do protisměru. Tam narazil nejdříve do obrubníku a poté ještě do směrového sloupku. Pak se osobní automobil převrátil na střechu a nakonec se vozidlo samovolně zastavilo. Řidič, který po nehodě nadýchal hodnoty kolem 1,8 promile, byl s lehčím zraněním převezen do nemocnice.

Policisté tento týden muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. U soudu mu podle zákona hrozí peněžitý trest, zákaz činnosti a v krajním případě odnětí svobody až na tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 25. srpna 2022

vytisknout e-mailem