Kradl, co se dalo a kde se dalo. I v době nouzového stavu

VYŠKOVSKO: Recidivista je obviněný z třiceti skutků. Na trest čeká ve vazbě

Vyškovští kriminalisté měli již delší čas v hledáčku dvaatřicetiletého recidivistu. Jak se ukázalo, výtečník si nedal říct a i když bylo proti němu již na jaře zahájeno trestní stíhání především pro krádeže a poškození cizí věci, s trestnou činností nepřestal. Nyní tedy čeká na trest ve vazbě a policejní komisař rozšířil trestní stíhání o další případy. Muže obvinil ze třiceti skutků, převážně majetkových.

Koncem loňského a počátkem letošního roku se muž vloupal do několika aut ve Vyškově a okolí. Z nich kradl menší hotovost nebo osobní věci, které zde majitelé zanechali. Po zavírací době navštívil i několik provozoven ve Vyškově a okolních obcích (např. Ivanovice na Hané, Pustiměř). Zde mu přišly vhod nejen peníze, ale i elektronika, cigarety apod. Ve dvou případech si troufl i na rodinné domy. V Rousínově mu šlo především o peníze, ve Vyškově si vyhlédl rozestavěný dům, kde ukradl hlavně nářadí.

Obviněná z krádeže ve formě účastenství je i jeho mladší známá, která jej k několika krádežím dopravila vozem. Šestadvacetiletá žena navíc řídila automobil v době, kdy měla zákaz řízení, kromě krádeže byla tedy obviněna i z maření výkonu úředního rozhodnutí.

V průběhu vyšetřování rozšířil policejní komisař trestní stíhání tohoto výtečníka ještě o další a další skutky, především vloupání do aut. Ukázalo se, že muž má na svědomí také krádež pánského jízdního kola v hodnotě přes 30 000 korun. Majitel si bicykl nechal koncem loňského listopadu na pár minut připoutaný ke sloupu veřejného osvětlení poblíž vyškovského autobusového nádraží. Muž kradl i v době nouzového stavu. V dubnu a květnu se vloupal do vozidel ve Vyškově a v Ivanovicích na Hané. Za tyto skutky mu u soudu hrozí zvýšená trestní sazba až osm let vězení.Právě tento muž by měl mít na svědomí i ukradené mobily, které nechaly počátkem června dvě ženy v otevřeném automobilu na benzínce v Rousínově (zpráva zde). Navíc měl tu drzost, že sem přijel ve voze, který si koncem května „vypůjčil“ bez vědomí majitelky na parkovišti ve Vyškově. Kradený citroen pak nalezla vyškovská městská policie o několik dní později na jedné z vyškovských ulic. V něm jsme našli i kameru do auta, která byla odcizena nedávno po vloupání do vozu v Nemojanech. Vozidlo, které obviněný muž využíval pro páchání další trestné činnosti, navíc řídil i přes to, že má zákaz řízení. Ve vykrádání aut (především v nočních hodinách) pokračoval drzý zloděj i v červnu a to nejen ve Vyškově (např. zde a zde), ale i v sousedním blanenském okrese a v Brně. Z dodávek bral hlavně nářadí (pily, kladiva, vrtačky). V Brně si přivlastnil např. rybářské vybavení. Většinu odcizených věcí již výtečník prodal, část jako například některá elektronika či odcizený vůz se navrátila majitelům.

Celkově tak způsobil recidivista škodu převyšující 400 000 korun, z toho více jak čtvrt milionu korun činí škoda odcizením věcí.

por. Mgr. Alice Musilová, 5. 8. 2020

