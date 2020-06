Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kradl, co na očích viděl

PLZEŇ - Plzeňští policisté dopadli "fantoma" poškozených, vykradených objektů a rodinných domů v Červeném Hrádku a okolí. Svým jednáním pachatel způsobil poškozeným celkovou hmotnou škodu vyčíslenou prozatím za 80 tisíc korun.

Plzeňský policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání 34letého muže, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže spáchané dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu v jednočinném souběhu s pokračujícími přečiny poškození cizí věci, porušování domovní svobody a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Zloděj má na svědomí několik objektů a rodinných domů v Plzni části Červený Hrádek, Újezd a ve Starém Plzenci. Ke své „práci“ použil v několika případech s sebou donesený kámen či sekeru a násilným způsobem se do objektů vloupal, v různých časech a před Vánoci 2019. Pachatel se tímto způsobem vyřádil prozatím na sedmi místech činů, ale není vyloučeno, že může mít na svědomí ještě další skutky, na kterých kriminalisté v současné době usilovně pracují. Je zajímavé, že těchto dosud zjištěných skutků se pachatel dopustil v jednom dni, a to v době od 12. do 13. prosince (v šesti případech) a v jednom případě dne 19. prosince loňského roku.

Jako za své si na jednotlivých místech (restaurační zařízení, jídelna, obchod, garáže rodinných domů, suterénní parkovací stání bytového domu, zahradní domek) bral téměř vše, co na očích viděl. Ať už se jednalo o elektro nářadí, mince v různých nominálních hodnotách, jízdní kola, motorovou pilu a moped, nefunkční repliku zbraně typu Colt, peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a dalšími cennostmi. Do některých objektů se vniknout pokusil, avšak bezúspěšně.

Svým jednáním pachatel způsobil poškozeným celkovou hmotnou škodu prozatím za 80 tisíc korun. Takového jednání se muž dopustil i přesto, že byl v minulosti za obdobný trestný čin pravomocně potrestán. V současné době pachatel vykonává trest odnětí svobody ve věznici pro jinou trestnou činnost majetkového charakteru.

nprap. Veronika Hokrová

18. června 2020

