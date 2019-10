Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl auta a řídil v zákazu. Skončil ve vazbě

CHEBSKO – Navíc po natankování odjížděl od čerpacích stanic bez zaplacení.

Policisté z místního oddělení Zličín v Praze pronásledovali ve čtvrtek 26. 9. 2019 kradené vozidlo značky BMW, které navíc řídila osoba v pátrání, se zákazem řízení do roku 2020 a ještě k tomu pod vlivem drog. Během pronásledování řidič s automobilem vjel na chodník, narazil do sloupu veřejného osvětlení, ale ani to ho nezastavilo a pokračoval ve své jízdě hlavním městem. Po výborné a pohotové práci místních policistů byl nakonec sedmatřicetiletý muž dopaden, zadržen a eskortován na policejní stanici, kde mu bylo sděleno podezření ze dvou trestných činů (článek o pronásledování vozidla zde).

O několik hodin později bylo zjištěno, že sedmatřicetiletý muž ze Sokolovska toho má na svědomí dost také v Karlovarském kraji, kde po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání, a proto byl předán chebským kriminalistům.

Na začátku srpna letošního roku měl v Mariánských Lázních nastoupit do nastartovaného vozidla značky Renault, který jeho majitel nechal před místním obchodem. Do automobilu měl poté natankovat pohonné hmoty na čerpací stanici ve Velké Hleďsebi, od které ovšem odjel bez zaplacení.

Ve druhé polovině září letošního roku měl najít peněženku s osobními doklady a platební kartou jednatřicetiletého muže, kterou si zanechal. Platební kartu měl poté několikrát zneužít při placení soukromých věcí na internetu či čerpacích stanicích po celém Chebsku.

Na svědomí má také několik újezdů bez zaplacení od čerpacích stanic. Poprvé měl takto natankovat na konci srpna v obci Planá, kam přijel s osobním vozidlem značky Opel. Pokračovat v tom měl také s vozidlem značky BMW, které měl odcizit poblíž Mariánských Lázní.

Tímto svým jednáním měl muž způsobit celkovou škodu téměř 7 tisíc korun.

Po provedených šetřeních chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a sedmatřicetiletého muže obvinili ze spáchání přečinů neoprávněného užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což akceptoval a na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

1. 10. 2019

Související dokumenty Újezd od ČP.mp4

Velikost souboru:24,1 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem