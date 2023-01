Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kradl a navíc mařil

PLZEŇ – Policisté z obvodního oddělení Plzeň Vinice sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádež a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 36letému muži z Tachovska.

Muž ke konci minulého týdne navštívil jedno plzeňské nákupní centrum a do svého batohu si postupně uschoval osm toaletních vod, šišku salámu, tavený sýr a jedno balení kávy. Prodejnu chtěl opustit bez zaplacení. Zastavil ho pracovník ostrahy, který ihned kontaktoval policii. Policisté následně zjistili, že muž nekradl poprvé, ale že byl již v minulosti pro majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Muži byl dále uložen trest zákazu pobytu na území města Plzně. Pohyboval se tedy na místě, které mu bylo soudně zakázáno, a to na dobu pěti let. Navíc byl pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala pozitivní výsledek 1,96 promile alkoholu.

Podezřelý muž skončil ve vazební věznici. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

nprap. Michaela Raindlová

30. ledna 2023

