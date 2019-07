Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Krádeži robotické sekačky zabránil alarm

NOVOJIČÍNSKO - události

Terčem dosud neznámého pachatele se stala v pátečních brzkých ranních hodinách robotická sekačka v hodnotě 60 tisíc korun. Pachatel se ji pokusil odcizit ze zahrady jednoho z rodinných domů v Novém Jičíně. Po překonání oplocení nejprve vypojil napájecí kabel od nabíjecí stanice sekačky a dále demontoval šrouby, kterými byla stanice ukotvena. Poté se pachatel zaměřil na samotnou robotickou sekačku. Nejspíše však nepočítal s tím, že ta je proti odcizení vybavena alarmem, který se při manipulaci spustil. Pachatel se následně zalekl a ze zahrady utekl, aniž by stihl něco odcizit. Svým jednáním se dopustil hned dvou trestných činů, a to trestného činu porušování domovní svobody a trestného činu krádeže ve stádiu pokusu, za které mu nyní hrozí v případě dopadení až pětiletý pobyt za mřížemi.

Řidič pod vlivem alkoholu narazil do betonového propustku

O tom, že řízení pod vlivem alkoholu je nebezpečné a zakázané, není pochyb. Stále se však nacházejí ti, kteří v tomto stavu usednou za volant a riskují tak nejen svůj život a zdraví, ale také život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Jedním z těchto nezodpovědných řidičů je také dvacetiletý muž z Frýdeckomístecka, který měl způsobit dopravní nehodu v sobotních brzkých ranních hodinách ve Frenštátě pod Radhoštěm. Řidič vozidla Škoda Fabia měl podle doposud zjištěných informací při průjezdu levotočivou zatáčkou v důsledku silné podnapilosti vjet do pravého silničního příkopu a narazit přední částí vozidla do betonového propustku. Vlivem nárazu pak bylo vozidlo odhozeno zpět na pozemní komunikaci. Policisté řidiči během dechové zkoušky naměřili téměř dvě promile alkoholu v dechu a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. Muži nyní hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.



Nový Jičín 23. července 2019

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





Odkazy do noveho okna Dopravní nehoda foto PČR 1 Detailní náhled Dopravní nehoda foto PČR 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem