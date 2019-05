Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Krádeží kabelů ohrozil provoz na trati

LIBERECKO – Liberečtí kriminalisté spolu s policisty z Obvodního oddělení ve Frýdlantu objasnili případy majetkové trestné činnosti, při níž bylo mimo jiné poškozeno železniční zařízení.

Na sklonku dubna letošního roku policisté přijali oznámení o možném vloupání do skladu použitého zdravotnického zařízení na Frýdlantsku. Pachatelé tam v posledním dubnovém týdnu odcizili několik invalidních vozíků a matrace na zdravotnická lůžka. Celková škoda, kterou „lapkové“ způsobili, byla odhadnuta na bezmála 20tisíc korun.

Další dva případy byly z poněkud jiného soudku.

V pondělí 13. května, v dopoledních hodinách, přijali frýdlantští policisté oznámení o možném poškození zabezpečovacího zařízení na železniční trati. Nedaleko Frýdlantu pachatel odštípl zabezpečovací drážní kabely a telekomunikační kabely, čímž způsobil poruchu na zabezpečovacím světelném a zvukovém zařízení nedalekého železničního přejezdu. Škoda na majetku byla předběžně vyčíslena na 15tisíc korun. O tom, co by se vlivem nefunkčnosti zabezpečení železničního přejezdu mohlo stát, raději nepomýšlet.

O necelý týden později, během sobotního dopoledne 18. května, na železniční trati nedaleko obce Višňová, byl nahlášen obdobný případ poškození traťového zabezpečení. Pachatelé tam úmyslně poškodili a odcizili část traťové kabeláže, čímž způsobili poruchu zabezpečovacího drážního zařízení. V tomto případu byla škoda odhadnuta na 30tisíc korun.

Všechny tři skutky spojuje množství stop a poznatků, které policisté v rámci vyšetřování nashromáždili. Při jedné ze silničních kontrol frýdlantští policisté zastavili vozidlo, v němž byla osádka, z níž zejména 29letý cizinec mohl do vyšetřovaných případů vnést dostatek relevantních informací vedoucích k dopadení pachatele. A to se také stalo. Po nezbytných administrativních úkonech byl cizinec umístěn do policejní cely, odkud si jej dalšího dne převzali liberečtí kriminalisté.



Policejní komisař obvinil 29letého cizince ze spáchání zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a přečinu krádež, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody od jednoho roku až na šest let.

22. května 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

