Krádeže z Karlovarska

KARLOVARSKO – Opakovaně kradli.

Krádež benzínu ze strojů

Policisté v Jáchymově sdělili 27letému muži z Karlovarska podezření ze spáchání přečinů Krádež a Poškození cizí věci. Podezřelý muž se měl na přelomu měsíce března a dubna vloupat do jednoho z objektů v Jáchymově. Zde měl z několika odstavených strojů odcizit kolem 40 litrů benzínu. Ze zahrady poté ještě přes desítku přepravek s lahvemi od piva a několik sudů. Na stroje a zdi měl následně nastříkat ještě různé obrazce. Svým jednáním měl způsobit škodu ve výši kolem 12 000 Kč. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Krádeže v obchodech

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 34letého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu krádež. Toho se měl dopustit v únoru a březnu nejméně ve 3 případech v Karlových Varech. V místních obchodech měl odcizit téměř dvě desítky různých bonboniér a čokolád. V jednom případě si přišel do drogérie pro pafém. Ve všech případech měl poté projít přes pokladní zóny bez zaplacení. V posledním případě mu to však nevyšlo a byl zadržen pracovníkem bezpečnostní agentrury. Odcizené zboží poté bylo vráceno nepoškozené zpět do prodeje. Svým jednáním způsobil celkovou škodu kolem 3 000 Kč. Obviněný muž se krádeží dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za stejný trestný čin odsouzen nebo potrestán Okresním soudem v Karlových Varech. Proto mu teď v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Vloupání do domu a oloupení spícího muže

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání i 30letého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinů Krádež, Porušování domovní svobody a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný muž měl na začátku dubna vniknout do rodinného domu v Karlových Varech. Odtud měl odcizit pánskou tašku a batoh, ve kterých byly osobní doklady, platební karty a finanční hotovost. Dům měl dále prohledat a odcizit různé další věci, jako například mobilní telefony, šperky nebo oblečení. Svým jednáním způsobil škdou ve výši přes 15 000 Kč. Na konci dubna se měl muž dopustit další krádeže, a to v Ostrově. Zde měl pod mostem u cesty odcizit zde spícímu muži jeho batoh s mobilním telefonem, osobními doklady a finanční hotovostí. Tohoto jednání se obviněný muž měl dopustit i přesto, že byl v posledních třech letech za stejný trestný čin potrestán Okresním soudem v Karlových Varech. Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soudce na muže uvalil vazbu a ten byl následně policisty eskortován do vazební věznice. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Kateřina Krejčí

26. 4. 2019

