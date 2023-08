Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádeže vozidel objasněny

HRADECKO - Muž během dvou dnů odcizil tři vozidla.

Tento týden policisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové obvinili z trestných činů krádež a poškození cizí věci 57letého muže z Prahy. Muž měl v Hradci Králové během dvou březnových dnů (8. a 9.3.) odcizit tři osobní vozidla značky Škoda, která byla zaparkovaná na veřejně přístupných parkovištích ve dvou hradeckých ulicích vzdálených od sebe necelé dva kilometry. Všechna tři auta se naštěstí nalezla a mohla se vrátit majitelům.

Po odříznutí těsnící gumy okna řidiče nebo spolujezdce vnikl muž dovnitř, kde poškodil spínací skříňku zapalování, odstranil originální řídící jednotku, následně nastartoval a auto převezl o pár ulic vedle, kde jej ponechal. Muž se zmocnil věcí za téměř 800 tisíc korun a zničil, poškodil nebo učinil věci neupotřebitelnými s celkovou škodou za necelých 100 tisíc korun. Za to mu nyní hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.

Z evidencí policisté zjistili, že muž má v rejstříku trestů 18 záznamů včetně jednoho z Německa, které se týkají převážně majetkové trestné činnosti. V dubnu 2022 opustil naposledy brány vězení, kde si odpykal uložený 2letý trest za krádeže. Za celý svůj život si odseděl ve vězení téměř 25 let a odpracoval 600 hodin obecně prospěšných prací.

por. Iva Kormošová

16.8.2023, 15.00

