Krádeže ve dvou rekreačních chatách řeší policisté na Tachovsku

TACHOVSKO – Jeden případ policisté objasnili, druhým se stále zabývají.

K první krádeži došlo na přelomu měsíců června a července letošního roku v obci Zádub. Pachatelé zde odstranili dřevěné plaňky z plotu a vzniklým prostorem vnikli na pozemek u jedné z rekreačních chat. Dále poškodili vstupní dveře i zámek a vnikli do chalupy, ze které si odnesli tři televizory. Svým jednáním způsobili škodu za devět tisíc korun. Dlouho se však ze svého počínání neradovali, policisté tři pachatele ve věku 19, 21 a 29 let vypátrali a v uplynulých dnech jim sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Druhý případ se stal v době od 9. do 10. září letošního roku v jedné z obcí na Stříbrsku. Dosud neznámý pachatel si zde otevřel okno, které bylo zajištěno petlicí, a vnikl do rekreačního objektu, který prohledal. Odcizil z něj rádio, nabíjecí svítilnu a jedno balení instantní kávy. Majiteli způsobil škodu za necelý jeden tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.



prap. Bc. Iva Vršecká

14. září 2022

