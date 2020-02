Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádeže v prodejnách

Písek – Muži nakupovali pod bundu.

Dva mladí muži, oba s kriminální minulostí a opět krádeže. Písečtí policisté i kriminalisté řeší dva obdobné případy krádeží v prodejnách.

První případ je z počátku ledna, kdy v prodejně na Václavském předměstí nakupoval zákazník zboží „pod bundu“ a bez zaplacení prošel pokladnami. Kriminalisté včera zjistili podezřelého muže a případ dále řeší.

Včera odpoledne vyjížděli písečtí policisté do prodejny v Nádražní ulici, kde mladý muž nakupoval stejným způsobem. Na prodejní ploše si vybral zboží, které pronesl ukryté pod oděvem pokladnami bez zaplacení. Policisté případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení, do dvou týdnů by se měl dostat před soud.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

7. února 2020

vytisknout e-mailem