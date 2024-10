Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádeže v objektech myček jsou objasněny

JIHLAVSKO: Obviněný muž je stíhán vazebně

Policisté dopadli muže, který během jedné noci stihl odcizit peníze z automatů u myček v Jihlavě a Havlíčkově Brodě a v mezičase ještě odvezl gril ze stodoly na jiném místě. Protože se mu nechtělo platit za pohonné hmoty, mizel po natankování z čerpacích stanic bez zaplacení a na auto si dával kradené registrační značky. Navíc si muž jezdil s vozidlem po Jihlavsku, Havlíčkobrodsku a také Třebíčsku, i když má soudem uložený zákaz řízení. Za sebou má již pestrou trestní minulost. Třiatřicetiletý muž čelí obvinění ze spáchání tří trestných činů, stíhán je vazebně.

Na konci minulého týdne přijali jihlavští policisté v ranních hodinách oznámení o vypáčení automatu v objektu myčky v Jihlavě na ulici Vrchlického. Případ začali okamžitě prověřovat a v krátké době se dostali na stopu podezřelého muže. Jednalo se o muže ze Znojemska, který mění často místo svého aktuálního pobytu a je obtížné ho kontaktovat. Ještě ten den ale přesto policisté podezřelého muže vypátrali a zadrželi. Vydal finanční hotovost necelých sedm tisíc korun v mincích, kterou získal při krádežích, a také nářadí, u kterého vzniklo podezření, že je využíval při trestné činnosti. Zadržený muž skončil v policejní cele. Kriminalisté prověřováním zjistili, že se dopustil také dalších krádeží a stojí za odcizením registračních značek a újezdy z čerpacích stanic.

Policejní komisař na základě shromážděných důkazů zahájil trestní stíhání třiatřicetiletého muže. „Muž je obviněn z pokračujícího přečinu krádeže, dále přečinů poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí, spáchaného nejméně v desítce případů,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminalisty. Jak dále dodal, obviněný muž byl v minulosti soudně trestán za různorodou trestnou činnost, včetně majetkové. Odpykal si i trest odnětí svobody a má uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2029.

Muž je obviněn z toho, že se o uplynulém víkendu vloupal v objektech myček do automatů a odcizil finanční hotovost. Nejprve v Jihlavě po půlnoci získal z pokladničky kolem pěti tisíc korun a v časných ranních hodinách se vloupal do automatů v Havlíčkově Brodě. Kromě škody odcizením, vznikla také poškozením automatů. Celková škoda se vyšplhala téměř k devadesáti tisícům korun. Čas mezi oběma krádežemi vyplnil muž jízdou do obce u Brtnice, kde ze stodoly odcizil gril s plynovými lahvemi. Dále během září a října na různých místech přijel na čerpací stanice a načerpal pohonné hmoty, za které nezaplatil. Škodu kolem dvou tisíc korun způsobil muž v Polné a také v Třešti, kde zároveň vzal z náhodného zaparkovaného auta registrační značky a dal si je na své vozidlo. Opakovaně muž tankoval s jinými odcizenými značkami v Brtnici. V červenci odjel bez zaplacení z čerpací stanice u Třebíče.

Odcizený gril muž odvezl po krádeži svému známému na Havlíčkobrodsku, po odhalení jej vydal zpět majiteli.

Obviněný muž byl na podaný návrh vzat do vazby a policisté ho odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Obviněnému muži hrozí za trestnou činnost trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Kroutilová

18. října 2024

