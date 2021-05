Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádeže v objektech

KLATOVSKO - Pachatelé nezaháleli a vnikli do cizí rekreační chalupy a garáže.

Oznámení o vloupání do rekreačního domu přijali policisté na obvodním oddělení v Nýrsku. V době od počátku měsíce února do současné doby neznámý pachatel v obci u Nýrska vnikl do domu. Uvnitř pachatel odcizil myslivecké trofeje, kdy se jednalo o vypreparované kusy zvěře - srnec, mufloní hlava s hrudí na dřevěném štítu, kůže z kamzíka i dvou jezevců a dva koberce. Poškozeným vznikla škoda za 37 tisíc korun.

V Klatovech vnikl na ulici Družstevní neznámý pachatel do řadové garáže v noci z 8. na 9. května letošního roku. Pachatel odcizil vozidlo značky Peugeot 206 zelené barvy včetně klíčů i doklady k vozidlu. Dále pachatel odcizil elektrickou koloběžku a různé ruční i elektrické nářadí. V tomto případě škoda přesahuje částku 88 tisíc korun.

Policie v uvedených případech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a v prvním případě i přečinu porušování domovní svobody.

nprap. Ladmanová Dana

10. května 2021

